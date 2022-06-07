«Ливерпуль» интересуется 18-летним вундеркиндом из «Абердина»

Полузащитник шотландского «Абердина» Кэлвин Ремзи попал в сферу интересов «Ливерпуля», пишет Daily Mail.

Сообщается, что руководство «красных» обратило внимание на 18-летнего шотландца после отказа Рафиньи. Британское издание пишет, что Ремзи является величайшим талантом в Шотландии.

В прошедшем сезоне чемпионата Шотландии 18-летний полузащитник принял участие в 33 матчах за «Абердин», в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.