Ван Перси поделился эмоциями от АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси высказался об Английской премьер-лиге.

Ван Перси сказал Mirror, что АПЛ является самой красивой лигой мира. Английские футбольные поля похожи на бильярдные столы, стадионы всегда заполнены болельщиками.

«Англия дышит футболом», — добавил ван Перси.

В АПЛ нидерландский игрок выступал за лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Он выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и два Суперкубка страны.

На данный момент бывший футболист занимает должность тренера нападающих в «Фейеноорде». В клубе специалист работает с 4 мая 2020 года.