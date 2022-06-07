Конате — о вызове в сборную Франции: Отдыхал в Греции и увидел пропущенные звонки

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате поделился историей о своём вызове в сборную Франции.

Конате рассказал RMC Sport, что он отдыхал в Греции с друзьями на яхте и заметил два пропущенных звонка на мобильном телефоне. Звонки поступали с незнакомого номера, перезвонив по нему, узнал о вызове в национальную сборную. В составе приняли отлично, как и всех других футболистов. Со многими игроками уже был знаком ранее.

23-летний Конате в минувшем сезоне забил три мяча и сделал одну голевую передачу в 29 встречах во всех турнирах. Для него этот вызов в главную сборную Франции стал первым в карьере.