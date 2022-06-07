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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Головин зимой мог оказаться в «Ньюкасле»

07 Июня 2022 • 17:36 Комментировать

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин зимой этого года мог продолжить карьеру в «Ньюкасле».

По информации «Чемпионата», в январе клуб из Английской премьер-лиги сделал предложение «Монако» по Головину в размере 40 миллионов евро. Руководство клуба отказало «Ньюкаслу» продавать игрока за эту сумму.

Французский клуб завершил сезон-2021/22 на третьем месте в Лиге 1. Команда в следующем сезоне выступит в квалификации Лиги чемпионов. Головин сыграл за «Монако» 40 матчей во всех турнирах, он смог поразить ворота соперников четыре раза и отдал восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 40 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Монако Лига 1 Апл Александр Головин
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