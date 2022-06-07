«Вулверхэмптон» требует 75 миллионов евро за Невеша

«Вулверхэмптон» хочет выручить 75 миллионов евро за продажу своего полузащитника Рубена Невеша, которым активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона». Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Часть из этих денег «Вулверхэмптон» намерен инвестировать в трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Палиньи, который должен заменить Невеша в команде Бруну Лаже.

Главным приоритетом «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно на позицию полузащитника является Френки де Йонг из «Барселоны». «Сине-гранатовые», в свою очередь, рассматривали Невеша в качестве замену де Йонгу, но цена за португальца может отпугнуть руководство клуба.