Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» требует 75 миллионов евро за Невеша

07 Июня 2022 • 15:55 Комментировать

«Вулверхэмптон» хочет выручить 75 миллионов евро за продажу своего полузащитника Рубена Невеша, которым активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона». Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Часть из этих денег «Вулверхэмптон» намерен инвестировать в трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Палиньи, который должен заменить Невеша в команде Бруну Лаже.

Главным приоритетом «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно на позицию полузащитника является Френки де Йонг из «Барселоны». «Сине-гранатовые», в свою очередь, рассматривали Невеша в качестве замену де Йонгу, но цена за португальца может отпугнуть руководство клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рубен Невеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
17:36 · Англия. Премьер-лига
Головин зимой мог оказаться в «Ньюкасле»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» требует 75 миллионов евро за Невеша
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «МЮ» поспорят за Дюмфриса
15:41 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Холанн – очень сильный нападающий, у него хорошо развито голевое чутьё»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Эланга заявил, что Рангник использовал его на неправильной позиции 1
14:49 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Я хотел бы видеть Кейна в «Ливерпуле»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Сака хочет остаться в «Арсенале»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Лукаку хотел покинуть «Челси» ещё с декабря
12:57 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «МЮ» не сможет помешать «Ливерпулю» подписать Нуньеса»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Эриксен хочет играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов
12:46 · Англия. Премьер-лига
Лукаку просит «Челси» отпустить его в аренду в «Интер» на два сезона
12:36 · Англия. Премьер-лига
Мёрфи: «Диас – типичный игрок системы Клоппа»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов выложить 50 млн евро за форварда «Манчестер Сити»
11:42 · Англия. Премьер-лига
На Брою претендуют клубы из АПЛ и Серии А
11:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель убеждён, что Дембеле отлично впишется в «Челси» 2
Все новости
Рекомендуем