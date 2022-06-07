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«Бавария» и «МЮ» поспорят за Дюмфриса

07 Июня 2022 • 15:50 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис может сменить клубную прописку этим летом. Согласно сообщениям от Calciomercato, «нерадзурри» хотят продать футболиста, чтобы избежать возможного ухода Лаутаро Мартинеса и Алессандро Бастони, продажи которых планировались для погашения долгов.

В трансфере нидерландского футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб ранее уже подписал на правах свободного агента правого защитника Нуссера Мазрауи из «Аякса», но команда Юлиана Нагельсманна при этом готова рассмотреть покупку Дюмфриса.

Напомним, что Дюмфрис перешёл в «Интер» прошлым летом из ПСВ Эйндховена.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Манчестер Юнайтед Дензел Дюмфрис
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