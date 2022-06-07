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Аке: «Холанн – очень сильный нападающий, у него хорошо развито голевое чутьё»

07 Июня 2022 • 15:41 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке поделился ожиданиями от трансфера нападающего Эрлинга Холанна, который пополнит ряды «горожан» из дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро.

«На тренировках «Манчестер Сити» теперь будет очень весело. Холанн – очень сильный нападающий, у него хорошо развито голевое чутьё. Учитывая наш стиль игры, мы нуждаемся в подобном игроке. Он заметно отличается от тех игроков, которые есть в нашем составе. Он должен стать отличным дополнением», – заявил Аке в интервью Telegraaf.

Напомним, что о трансфере Холанна в «Манчестер Сити» официально должно быть объявлено в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке Эрлинг Холанн
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