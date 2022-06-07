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Эланга заявил, что Рангник использовал его на неправильной позиции

07 Июня 2022 • 15:01 Комментировать (1)

Игрок линии атаки «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга заявил, что бывший тренер команды Ральф Рангник использовал его на неправильной позиции.

«В «Манчестер Юнайтед» я много играю справа, но теперь у меня есть шанс сыграть слева, это моя любимая позиция. Я могу сделать больше там. Я могу выходить там на поле, и приносить пользу команде», — цитирует футболиста Fotbollskanalen.

В прошедшем сезоне 20-летний Эланга принял участие в 37 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро, а контракт рассчитан до лета 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Апл Энтони Эланга
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