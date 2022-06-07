Эланга заявил, что Рангник использовал его на неправильной позиции

Игрок линии атаки «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга заявил, что бывший тренер команды Ральф Рангник использовал его на неправильной позиции.

«В «Манчестер Юнайтед» я много играю справа, но теперь у меня есть шанс сыграть слева, это моя любимая позиция. Я могу сделать больше там. Я могу выходить там на поле, и приносить пользу команде», — цитирует футболиста Fotbollskanalen.

В прошедшем сезоне 20-летний Эланга принял участие в 37 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро, а контракт рассчитан до лета 2026 года.