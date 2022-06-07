Джонсон: «Я хотел бы видеть Кейна в «Ливерпуле»

Экс-защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон заявил, что хотел бы видеть нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна на «Энфилде». Англичанин считает, что форвард влился бы в игровую систему Юргена Клоппа.

«Лично я хотел бы видеть Кейна в «Ливерпуле». Я думаю, он бы отлично им подошёл. Мы знаем то, как «Ливерпуль» ведёт дела. Не думаю, что для них стало бы проблемой купить Кейна, даже несмотря на его возраст», – цитирует Джонсона Liverpool Echo.

Напомним, что Кейн прошлым летом был близок к переходу в «Манчестер Сити», однако сейчас англичанин впечатлён проектом главного тренера «шпор» Антонио Конте и хотел бы продлить контракт с клубом.