Сака хочет остаться в «Арсенале»

20-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака хочет остаться на «Эмирейтс» на долгий срок. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, отказ продлевать истекающий в 2024 году контракт не связан с желанием игрока покинуть команду.

В прошлом сезоне Сака был номинирован на звание лучшего молодого игрока года в английской Премьер-лиге. Футболист провёл уже три полноценных сезона в чемпионате Англии в футболке «канониров».

Сака в прошлой кампании забил 11 голов и отдал 7 результативных передач в чемпионате Англии. В начале сентября талантливому полузащитнику исполняется 21 год.