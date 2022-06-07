Лукаку хотел покинуть «Челси» ещё с декабря

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хотел покинуть команду ещё с декабря прошлого года. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, бельгиец уже тогда связался с руководством «Интера», чтобы обсудить потенциальное возвращение.

В данный момент Лукаку пытается убедить «Челси» отпустить его обратно на «Джузеппе Меацца», но клуб не видит причин идти на уступки, так как в случае уступок потеряет большие деньги после прошлогоднего трансфера, который обошёлся «синим» в 115 миллионов евро.

Напомним, что Лукаку вернулся в «Челси» прошлым летом. За весь сезон бельгийский форвард сумел забить всего 8 голов в чемпионате Англии