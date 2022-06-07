Джонсон: «МЮ» не сможет помешать «Ливерпулю» подписать Нуньеса»

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон считает, что «Манчестер Юнайтед» не сможет помешать мерсисайдцам приобрести нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Англичанин уверен, что переход на «Олд Траффорд» уже не является столь привлекательным вариантом для продолжения карьеры.

«Манчестер Юнайтед» не сможет помешать «Ливерпулю» подписать Нуньеса. Если у игрока будет стоять выбор между этими двумя клубами, то он вряд ли выберет «МЮ». Эта команда уже не та, что была раньше», – заявил Джонсон в интервью Betting Odds.

Напомним, что «Бенфика» оценивает Дарвина Нуньеса в районе 70-80 миллионов евро. «Ливерпуль» рассматривает его в качестве замены Садио Мане, который хочет перейти в «Баварию».