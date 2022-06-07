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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен хочет играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов

07 Июня 2022 • 12:50 Комментировать

Полузащитник Кристиан Эриксен ещё не определился со своим будущем. Согласно изданию Talk Sport, датчанин хотел бы выступать за команду, которая в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов, что исключает возможность продления контракта с лондонским «Брентфордом».

По сведениям источника, «Брентфорд» предложил Эриксену контракт, по условиям которого датчанин стал бы самым высокооплачиваемым игроком клуба, однако датчанин пока не спешит принимать это предложение.

Ранее сообщалось об интересе к Эриксену со стороны «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Тоттенхэма», за который хавбек выступал с 2012 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Брентфорд
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