Лукаку просит «Челси» отпустить его в аренду в «Интер» на два сезона

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку отчаянно хочет вернуться в миланский «Интер». Согласно данным от журналиста Джанлуки ди Марцио, форвард сборной Бельгии просит «синих» отпустить его в аренду в стан «нерадзурри» на два года.

«Челси», в свою очередь, не намерен идти на уступки в вопросе с трансфером Лукаку. Команда ещё не рассчиталась с «Интером» за прошлогодний трансфер, сумма которого составила около 115 миллионов евро. «Синие» не отпустят бельгийца, если «нерадзурри» не захотят идти на требуемые условия.

Ранее сообщалось, что в трансфере Лукаку заинтересован лондонский «Тоттенхэм», где его хочет видеть бывший тренер «Интера» Антонио Конте.