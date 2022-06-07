Мёрфи: «Диас – типичный игрок системы Клоппа»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи поделился впечатлениями от игры полузащитника команды Луиса Диаса. Англичанин считает, что колумбиец является идеальным игроком для системы главного тренера Юргена Клоппа.

«Диас – типичный игрок системы Клоппа. Он идеально в неё вписывается. Он действует с невероятной энергией как с мячом, так и без него. Он не стесняется прессинговать и никогда не стоит без дела», – цитирует Мёрфи Liverpool Echo.

Напомним, что Диас присоединился к «Ливерпулю» зимой из «Порту». Колумбец стоил мерсисайдскому клубу 45 миллионов евро. За полгода игрок помог команде выиграть Кубок лиги и Кубок Англии.