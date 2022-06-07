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«Реал» готов выложить 50 млн евро за форварда «Манчестер Сити»

07 Июня 2022 • 11:49 Комментировать

Боссы мадридского «Реала» готовы выложить круглую сумму за бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

По информации авторитетного издания Marca, представители мадридской команды готовы заплатить за 25-летнего бразильского футболиста около 50 миллионов евро. Стоит отметить, что в подписании форварда заинтересован наставник «сливочных» Карло Анчелотти, который хотел бы поработать с Жезусом.

Напомним, что в прошедшем сезоне Габриэль Жезус провёл в английском чемпионате в составе «Сити» 28 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Габриэль Жезус
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