«Реал» готов выложить 50 млн евро за форварда «Манчестер Сити»

Боссы мадридского «Реала» готовы выложить круглую сумму за бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

По информации авторитетного издания Marca, представители мадридской команды готовы заплатить за 25-летнего бразильского футболиста около 50 миллионов евро. Стоит отметить, что в подписании форварда заинтересован наставник «сливочных» Карло Анчелотти, который хотел бы поработать с Жезусом.

Напомним, что в прошедшем сезоне Габриэль Жезус провёл в английском чемпионате в составе «Сити» 28 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью ассистами.