Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На Брою претендуют клубы из АПЛ и Серии А

07 Июня 2022 • 11:42 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя стал трансферной мишенью клубов из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. Согласно изданию Mail Sport, албанец интересен «Вест Хэму», «Эвертону», «Ньюкаслу», «Наполи» и миланскому «Интеру».

Прошлый сезон юный Броя провёл на правах аренды на «Саутгемптон», где отличился шестью голами в чемпионате Англии. Также на счету нападающего два гола в различных кубковых соревнованиях.

Отмечается, что Броя может стать частью основной команды «Челси» на следующий сезон. Главный тренер клуба Томас Тухель намерен оценить игру нападающего на летних сборах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Челси Эвертон Вест Хэм Наполи Армандо Броя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
12:46 · Англия. Премьер-лига
Лукаку просит «Челси» отпустить его в аренду в «Интер» на два сезона
12:36 · Англия. Премьер-лига
Мёрфи: «Диас – типичный игрок системы Клоппа»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов выложить 50 млн евро за форварда «Манчестер Сити»
11:42 · Англия. Премьер-лига
На Брою претендуют клубы из АПЛ и Серии А
11:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель убеждён, что Дембеле отлично впишется в «Челси»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник ЦСКА может перебраться в АПЛ
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» смирилась с уходом Дембеле
10:04 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не будет подписывать голкипера «Манчестер Юнайтед»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Танганга интересен трём клубам из Серии А
09:39 · Англия. Премьер-лига
Three останется титульным спонсором «Челси»
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересуется лидером «Арсенала»
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может подписать защитника «Брайтона»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет арендовать Лукаку на два года 1
08:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о продлении контракта с Милнером: Я в восторге от этой новости
06:57 · Англия. Премьер-лига
Зинченко склоняется к переходу в «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем