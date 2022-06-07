На Брою претендуют клубы из АПЛ и Серии А

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя стал трансферной мишенью клубов из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. Согласно изданию Mail Sport, албанец интересен «Вест Хэму», «Эвертону», «Ньюкаслу», «Наполи» и миланскому «Интеру».

Прошлый сезон юный Броя провёл на правах аренды на «Саутгемптон», где отличился шестью голами в чемпионате Англии. Также на счету нападающего два гола в различных кубковых соревнованиях.

Отмечается, что Броя может стать частью основной команды «Челси» на следующий сезон. Главный тренер клуба Томас Тухель намерен оценить игру нападающего на летних сборах.