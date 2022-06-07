«Барселона» смирилась с уходом Дембеле

Каталонская «Барселона» смирилась с тем, что полузащитник Усман Дембеле покинет команду на правах свободного агента. По информации от Mundo Deportivo, француз не выходит на контакт с руководством «сине-гранатовых», поэтому клуб больше не намерен предлагать ему новый контракт.

В данный момент фаворитом на подписание Дембеле является лондонский «Челси». Руководство «синих» провело позитивные переговоры с самим французом и его окружением, которое уверено в трансфере на «Стэмфорд Бридж».

В прошлом сезоне Дембеле отдал 13 голевых передач за «Барселону» в чемпионате Испании. Трансфер француза из «Боруссии» Дортмунд летом 2017 года обошёлся «сине-гранатовым» в 135 миллионов евро.