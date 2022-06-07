Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Матч ТВ» не будет показывать АПЛ в следующем сезоне

07 Июня 2022 • 09:49 Комментировать

Руководство английской Премьер-лиги в ближайшие дни объявит о расторжении трёхлетнего контракта с российским телеканалом «Матч ТВ». Об этом говорится в информации от британской газеты Daily Mail.

Напомним, что последние два года английскую Премьер-лигу в России транслировал «Окко Спорт». Тем не менее, прошлым летом «Матч ТВ» решил вернуть себе права трансляции чемпионата, заключив с руководством АПЛ контракт на сумму около 50 миллионов евро.

«Окко Спорт» также потерял права трансляции матча чемпионата Англии в марте. К таким мерам руководство английской Премьер-лиги прибегло из-за санкций.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Матч ТВ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
09:44 · Англия. Премьер-лига
Танганга интересен трём клубам из Серии А
09:39 · Англия. Премьер-лига
Three останется титульным спонсором «Челси»
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересуется лидером «Арсенала»
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может подписать защитника «Брайтона»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет арендовать Лукаку на два года
08:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о продлении контракта с Милнером: Я в восторге от этой новости
06:57 · Англия. Премьер-лига
Зинченко склоняется к переходу в «Арсенал»
06 Июня
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» предложит около 15 млн за лучшего игрока Лиги Европы
23:17 · Англия. Премьер-лига
Салах пропустит матч сборной Египта из-за повреждения
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» приготовила значительно улучшенное предложение по трансферу Мане 1
21:50 · Англия. Премьер-лига
Лукаку всеми силами рвётся в «Интер» 3
20:53 · Англия. Чемпионшип
Бэйл может продолжить карьеру в Чемпионшипе
20:49 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» отпустит Мане в «Баварию» 1
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» следит за двумя игроками
20:30 · Англия. Премьер-лига
Мане не станет заменой Левандовски в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем