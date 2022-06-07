«Матч ТВ» не будет показывать АПЛ в следующем сезоне

Руководство английской Премьер-лиги в ближайшие дни объявит о расторжении трёхлетнего контракта с российским телеканалом «Матч ТВ». Об этом говорится в информации от британской газеты Daily Mail.

Напомним, что последние два года английскую Премьер-лигу в России транслировал «Окко Спорт». Тем не менее, прошлым летом «Матч ТВ» решил вернуть себе права трансляции чемпионата, заключив с руководством АПЛ контракт на сумму около 50 миллионов евро.

«Окко Спорт» также потерял права трансляции матча чемпионата Англии в марте. К таким мерам руководство английской Премьер-лиги прибегло из-за санкций.