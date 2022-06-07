Танганга интересен трём клубам из Серии А

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джафет Танганга летом может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Согласно информации от журналиста Джанлуиджи Лонгари, в услугах англичанина заинтересованы «Наполи», «Интер» и действующий чемпион страны «Милан».

Напомним, что Танганга мог перебраться в Серию А ещё зимой, но тогда ни один из клубов не смог удовлетворить финансовые запросы «Тоттенхэма». Сейчас же сделка выглядит более реальной, так как игрой не входит в планы главного тренера Антонио Конте.

Фаворитом на подписание защитника ранее считался «Милан», теперь же шансы всех клубов уравнялись.