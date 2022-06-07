Британский оператор сотовой связи Three останется титульным спонсором лондонского «Челси» в следующем сезоне. Об этом твердит в социальных сетях журналист Саймон Филлипс.

Напомним, что после наложения санкций компания Three объявила о временном прекращении сотрудничества с «Челси», попросив клуб убрать логотипы организации со всех доступных мест, включая футболку.

Тем не менее, отмечается, что Three останется титульным спонсором «Челси» на следующий сезон. У компании остаётся ещё год по контракту с клубом, который, судя по всему, не будет продлён. По истечению срока соглашения у «Челси» должен появиться новый титульный спонсор.