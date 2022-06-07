«Манчестер Сити» интересуется лидером «Арсенала»

Руководители «Манчестер Сити» проявляют интерес к молодому английскому полузащитнику лондонского «Арсенала» Букайо Сака.

По информации Daily Mail, «горожане» интересуются 20-летним английским футболистом, у которого ещё два года будет действовать соглашение с лондонским клубом. Представители манчестерской команды попытаются провести переговоры с Сака, который пока не горит желанием покидать «канониров».

Напомним, что в прошедшем сезоне Букайо Сака провёл в английском чемпионате 38 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами.