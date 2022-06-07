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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» хочет арендовать Лукаку на два года

07 Июня 2022 • 08:53 Комментировать

Руководители миланского «Интера» хотят арендовать звёздного бельгийского форварда Ромелу Лукаку у «Челси» сразу на два года.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, представители миланского клуба хотят договориться с «Челси» по поводу долгосрочной аренды сразу на два сезона. Сам Лукаку горит желанием вернуться в «Интер», где он выигрывал чемпионский титул. Стоит отметить, что форвард готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы вернуться в миланскую команду.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате 26 матчей и отметился восемью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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