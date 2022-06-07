Клопп — о продлении контракта с Милнером: Я в восторге от этой новости

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами своими эмоциями от новости о том, что Джеймс Милнер продлил соглашение с мерсисайдским клубом.

Клопп сказал, что он был в восторге от этой новости, ведь заменить такого футболиста было бы практически невозможно. Немецкий специалист отметил, что профессионализм Милнера и его лидерские качества являются эталонными для любого спортсмена.

«Я благодарен ему за то, что он ответил на звонок и согласился ещё на год остаться с нами», - добавил Клопп.

Напомним, что в прошедшем сезоне Джеймс Милнер провёл в английском чемпионате 24 матча и отметился одной результативной передачей.