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Клопп — о продлении контракта с Милнером: Я в восторге от этой новости

07 Июня 2022 • 08:32 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами своими эмоциями от новости о том, что Джеймс Милнер продлил соглашение с мерсисайдским клубом.

Клопп сказал, что он был в восторге от этой новости, ведь заменить такого футболиста было бы практически невозможно. Немецкий специалист отметил, что профессионализм Милнера и его лидерские качества являются эталонными для любого спортсмена.

«Я благодарен ему за то, что он ответил на звонок и согласился ещё на год остаться с нами», - добавил Клопп.

Напомним, что в прошедшем сезоне Джеймс Милнер провёл в английском чемпионате 24 матча и отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Юрген Клопп
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