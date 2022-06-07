Зинченко склоняется к переходу в «Арсенал»

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может летом сменить клубную прописку и перебраться в лондонский «Арсенал».

По информации издания The Mirror, наставник «канониров» Микель Артета готов выпускать украинского футболиста на более привычной для игрока позиции полузащитника, хотя в «Сити» Зинченко чаще всего выходит играть левого защитника. Стоит отметить, что у Артеты отличные отношения с украинцем, так что Зинченко склоняется именно к переходу в лондонский клуб.

Напомним, что в прошедшем сезоне Александр Зинченко провёл в английском чемпионате в составе «Манчестер Сити» 15 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.