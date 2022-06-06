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Салах пропустит матч сборной Египта из-за повреждения

06 Июня 2022 • 23:17 Комментировать
Эфиопия
...
Египет
09.06 19:00

Звезда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах не сыграет в ближайшем матче своей национальной команды.

29-летний нападающий провёл полный матч против Гвинеи (1:0), но не примет участия в следующей встрече, поскольку обследование выявило у него незначительное повреждение.

«Технический персонал сборной Египта решил предоставить Мохамеду Салаху отдых в предстоящем матче против Эфиопии после того, как сканирование выявило у него небольшое повреждение», – сказано в заявлении египетской футбольной ассоциации.

Поединок сборных Египта и Эфиопии запланирован на 9 июня. Встреча пройдёт в рамках квалификации Кубка африканских наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Египта Мохамед Салах
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ЭФИОПИЯ ЕГИПЕТ
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