Салах пропустит матч сборной Египта из-за повреждения

Звезда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах не сыграет в ближайшем матче своей национальной команды.

29-летний нападающий провёл полный матч против Гвинеи (1:0), но не примет участия в следующей встрече, поскольку обследование выявило у него незначительное повреждение.

«Технический персонал сборной Египта решил предоставить Мохамеду Салаху отдых в предстоящем матче против Эфиопии после того, как сканирование выявило у него небольшое повреждение», – сказано в заявлении египетской футбольной ассоциации.

Поединок сборных Египта и Эфиопии запланирован на 9 июня. Встреча пройдёт в рамках квалификации Кубка африканских наций.