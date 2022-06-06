«Бавария» приготовила значительно улучшенное предложение по трансферу Мане

Мюнхенская «Бавария» продолжает попытки переманить в свои ряды нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

Первое предложение на сумму чуть менее 25 млн евро было отклонено английским клубом. Согласно сведениям Sky Sport News, мюнхенцы собираются вернуться со значительно улучшенным предложением по трансферу Мане – порядка 30-35 млн евро. Немецкий клуб твёрдо намерен пополнить свой состав звёздным сенегальцем.

Уход Садио Мане из «Ливерпуля» стал одной из самых обсуждаемых тем в футболе после объявления 30-летнего футболиста о желании сменить обстановку этим летом.

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в следующем году.