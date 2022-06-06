Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» приготовила значительно улучшенное предложение по трансферу Мане

06 Июня 2022 • 21:58 Комментировать (1)

Мюнхенская «Бавария» продолжает попытки переманить в свои ряды нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

Первое предложение на сумму чуть менее 25 млн евро было отклонено английским клубом. Согласно сведениям Sky Sport News, мюнхенцы собираются вернуться со значительно улучшенным предложением по трансферу Мане – порядка 30-35 млн евро. Немецкий клуб твёрдо намерен пополнить свой состав звёздным сенегальцем.

Уход Садио Мане из «Ливерпуля» стал одной из самых обсуждаемых тем в футболе после объявления 30-летнего футболиста о желании сменить обстановку этим летом.

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в следующем году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» приготовила значительно улучшенное предложение по трансферу Мане 1
21:50 · Англия. Премьер-лига
Лукаку всеми силами рвётся в «Интер» 2
20:53 · Англия. Чемпионшип
Бэйл может продолжить карьеру в Чемпионшипе
20:49 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» отпустит Мане в «Баварию»
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» следит за двумя игроками
20:30 · Англия. Премьер-лига
Мане не станет заменой Левандовски в «Баварии»
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не заинтересован в подписании звезды «Манчестер Сити»
20:14 · Англия. Премьер-лига
Каннаваро раскритиковал игру Погба
20:12 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ
20:04 · Англия. Премьер-лига
Ньигес больше не хочет покидать «Атлетико»
17:45 · Англия. Премьер-лига
Роналду обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед» с заявлением 2
17:24 · Англия. Премьер-лига
Милнер продлил соглашение с «Ливерпулем»
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поборется с «Баварией» за защитника «Интера»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» по важной причине 1
15:57 · Англия. Чемпионшип
Анчелотти пытается пристроить Фергюсона в «Блэкберн» 2
Все новости
Рекомендуем