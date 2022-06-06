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Лукаку всеми силами рвётся в «Интер»

06 Июня 2022 • 21:50 Комментировать (2)

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отчаянно пытается организовать своё возвращение в миланский «Интер».

Грандиозный трансфер бельгийца, произошедший прошлым летом, не увенчался успехом: 28-летний форвард так и не вписался в игровой рисунок наставника «Челси» Томаса Тухеля, даже близко не оправдав рекордную стоимость трансфера – 113 млн евро.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, Лукаку тоже разочаровался в лондонском клубе: уже с зимы он начал публично связываться с представителями «Интера», звоня президенту «нерадзурри», руководству, тренеру и бывшим товарищам по команде, чтобы повысить шансы на своё скорейшее возвращение в Италию.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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