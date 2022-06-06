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Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» отпустит Мане в «Баварию»

06 Июня 2022 • 20:49 Комментировать

«Ливерпуль» намерен запросить у мюнхенской «Баварии» внушительную компенсацию за трансфер Садио Мане.

Вчера стало известно о том, что мюнхенцы предложили за сенегальца порядка 24 млн евро без учёта бонусов – сделка была отклонена. Как сообщает журналист Доминик Кинг, «Баварии» потребуется значительно больше – около 41 млн евро, – чтобы предложение было всерьёз рассмотрено «Ливерпулем».

Контракт нападающего с ливерпульцами истекает следующим летом. Мане уже заявил клубу о желании уйти этим летом.

В прошедшем сезоне 30-летний лидер сборной Сенегала отличился 23 раза в 51 поединке за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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