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«Ньюкасл» следит за двумя игроками

06 Июня 2022 • 20:32 Комментировать

«Ньюкасл» может приобрести нападающего «Байера» Мусса Диаби и полузащитника «Уотфорда» Исмаилу Сарра.

По сведениям Sky Sports, «сороки» намерены усилить фланги атаки. Диаби и Сарра находятся на первых местах в трансферном листе английского клуба.

22-летний Диаби в минувшем сезоне принял участие в 42 матчах, в которых забил 17 мячей и сделал 14 голевых передач во всех турнирах.

Исмаила Сарра сыграл в 22 встречах Английской премьер-лили, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает Диаби в 55 миллионов евро, а Сарра в 27 миллионов той же валюты.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Уотфорд Исмаила Сарр Мусса Диаби
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