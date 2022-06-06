«Ньюкасл» следит за двумя игроками

«Ньюкасл» может приобрести нападающего «Байера» Мусса Диаби и полузащитника «Уотфорда» Исмаилу Сарра.

По сведениям Sky Sports, «сороки» намерены усилить фланги атаки. Диаби и Сарра находятся на первых местах в трансферном листе английского клуба.

22-летний Диаби в минувшем сезоне принял участие в 42 матчах, в которых забил 17 мячей и сделал 14 голевых передач во всех турнирах.

Исмаила Сарра сыграл в 22 встречах Английской премьер-лили, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает Диаби в 55 миллионов евро, а Сарра в 27 миллионов той же валюты.