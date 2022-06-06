Мане не станет заменой Левандовски в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» не рассматривает Садио Мане в качестве замены Роберту Левандовски.

В настоящий момент «Бавария» ведёт переговоры с «Ливерпулем» о переходе сенегальского нападающего, в то время как Левандовски надеется как можно скорее покинуть Мюнхен ради «Барселоны». Однако, согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Мане никак не зависит от будущего поляка. «Бавария» не рассматривает лидера «Ливерпуля» в качестве прямой замены Левандовски, поскольку игроки выполняют совершенно разные функции на поле.

Как стало известно вчера, мюнхенцы уже обратились к «Ливерпулю» с первым официальным предложением по Мане, но получили отказ.