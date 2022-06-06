«Реал» не заинтересован в подписании звезды «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг вряд ли перейдёт в мадридский «Реал».

27-летний игрок до сих пор не продлил с «горожанами» контракт, истекающий следующим летом, что породило массу слухов о его будущем. Среди претендентов на Стерлинга назывался и мадридский «Реал». По информации AS, «королевскому» клубу уже предложили приобрести звёздного англичанина, однако Стерлинг в настоящий момент не фигурирует в списке трансферных целей «Реала».

Интерес к Рахиму Стерлингу, согласно сведениям СМИ, проявляют лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария». Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 85 млн евро.