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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каннаваро раскритиковал игру Погба

06 Июня 2022 • 20:14 Комментировать

Бывший игрок «Ювентуса» Фабио Каннаваро оценил игру полузащитника Поля Погба.

Каннаваро сказал Tutto Mercato Web, что хочет увидеть прежнего Погба, который когда-то играл на высоком уровне в «Ювентусе». Главная проблема французского хавбека заключается в потере мотивации. Тот футболист, которого все видели последние несколько сезонов, не способен помочь туринскому клубу и сборной Франции.

29-летний Поль Погба в прошедшем сезоне сыграл в 27 матчах за «МЮ», в которых смог один раз отличиться. Помимо этого, он сделал девять голевых передач во всех турнирах.

1 июня стало известно, что футболист не станет продлевать контракт с английской командой и покинет клуб по окончании соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Фабио Каннаваро Поль Погба
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