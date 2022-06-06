Каннаваро раскритиковал игру Погба

Бывший игрок «Ювентуса» Фабио Каннаваро оценил игру полузащитника Поля Погба.

Каннаваро сказал Tutto Mercato Web, что хочет увидеть прежнего Погба, который когда-то играл на высоком уровне в «Ювентусе». Главная проблема французского хавбека заключается в потере мотивации. Тот футболист, которого все видели последние несколько сезонов, не способен помочь туринскому клубу и сборной Франции.

29-летний Поль Погба в прошедшем сезоне сыграл в 27 матчах за «МЮ», в которых смог один раз отличиться. Помимо этого, он сделал девять голевых передач во всех турнирах.

1 июня стало известно, что футболист не станет продлевать контракт с английской командой и покинет клуб по окончании соглашения.