«Реал» выбирает из четырёх топ-нападающих альтернативу Мбаппе

Мадридский «Реал» после провальных переговоров с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе сформировал шорт-лист из потенциальных новичков в атакующую линию. В него вошли сразу четверо форвардов.

По информации газеты Marca, в «королевском клубе» рассматривают кандидатуры Габриэля Жезуса («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рахима Стерлинга («Манчестер Сити») и Рафаэла Леау («Милан»).

Напомним, что «сливочные» на протяжении долгого времени вели переговоры с Мбаппе, однако француз решил отказаться от трансфера и заключил новый трудовой договор с «ПСЖ».