Роналду обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед» с заявлением

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о том, что его признали лучшим футболистом команды в прошлом сезоне по версии болельщиков «красных дьяволов».

«Благодарю всех фанатов, отдавших голоса за меня. Очень горд получить эту награду. Огромное спасибо всем вам за то, что поддерживали нас и помогали в трудные моменты. Мы возвращаемся на правильный путь и знаем, что можем рассчитывать на вас», - гласит сообщение 37-летнего португальца в социальных сетях.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Криштиану забил 18 голов и сделал три результативные передачи в 30 поединках.