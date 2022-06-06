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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед» с заявлением

06 Июня 2022 • 17:45 Комментировать (1)

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о том, что его признали лучшим футболистом команды в прошлом сезоне по версии болельщиков «красных дьяволов».

«Благодарю всех фанатов, отдавших голоса за меня. Очень горд получить эту награду. Огромное спасибо всем вам за то, что поддерживали нас и помогали в трудные моменты. Мы возвращаемся на правильный путь и знаем, что можем рассчитывать на вас», - гласит сообщение 37-летнего португальца в социальных сетях.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Криштиану забил 18 голов и сделал три результативные передачи в 30 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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