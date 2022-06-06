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Милнер продлил соглашение с «Ливерпулем»

06 Июня 2022 • 17:24 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер подписал новый контракт с клубом.

36-летний футболист продлил трудовой договор с «Ливерпулем», об этом сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт рассчитан на один год и будет действовать до окончания сезона 2022/23.

Ранее Милнер получил орден Британской империи степени кавалера за заслуги перед футболом и благотворительность.

Английский полузащитник защищает цвета «мерсисайдцев» с 2015 года. В минувшем сезоне он принял участие в 39 матчах и сделал три голевых передачи с учетом всех турниров.

«Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии по итогам сезона 2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Апл
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