Закат эпохи: Роналду и Месси не попали в топ-100 самых дорогих футболистов мира

Эксперты футбольной обсерватории CIES провели оценочный анализ трансферной стоимости футболистов. Ранее стало известно, что в топ-3 самых дорогих игроков мира попали нападающие Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал») и Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).

Стоит отметить то, что португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси не попали даже в топ-100 рейтинга самых дорогих игроков мирового футбола. Звезды «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» уступили в цене таким футболистам, как Доминик Собослаи, Сандро Тонали, Джанатан Дэвид, Лоренцо Пеллегрини и многим другим.

Названы три самых дорогих футболиста мира с общей стоимостью более 500 млн евро