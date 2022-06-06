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Закат эпохи: Роналду и Месси не попали в топ-100 самых дорогих футболистов мира

06 Июня 2022 • 17:11 Комментировать (1)

Эксперты футбольной обсерватории CIES провели оценочный анализ трансферной стоимости футболистов. Ранее стало известно, что в топ-3 самых дорогих игроков мира попали нападающие Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал») и Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).

Стоит отметить то, что португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси не попали даже в топ-100 рейтинга самых дорогих игроков мирового футбола. Звезды «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» уступили в цене таким футболистам, как Доминик Собослаи, Сандро Тонали, Джанатан Дэвид, Лоренцо Пеллегрини и многим другим.

Названы три самых дорогих футболиста мира с общей стоимостью более 500 млн евро

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ
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