Названы три самых дорогих футболиста мира с общей стоимостью более 500 млн евро

В футбольной обсерватории CIES провели анализ трансферной стоимости футболистов. По оценке экспертов, самым дорогим игроком сейчас является звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 206 миллионов евро.

Второе место в рейтинге занял бразильский нападающий Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал». Его ценник – 185 миллионов.

Тройку самых дорогих футболистов мира замкнул норвежец Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». Скандинавского бомбардира оценили в 153 миллиона евро.

Добавим, что самым дорогим вратарем мира был признан итальянец Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).