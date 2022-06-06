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Де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» по важной причине

06 Июня 2022 • 16:00 Комментировать

Игрок средней линии каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, 25-летнего голландского полузащитника не привлекают выступления за команду, которая не вышла в Лигу чемпионов. Френки хотел бы регулярно выступать в главном еврокубке.

При этом манкунианцы по-прежнему заинтересованы в де Йонге и попытаются переубедить его. На «Олд Траффорд» готовы сделать полузащитника новым лидером команды под руководством Эрика тен Хага.

Де Йонг связан контрактными обязательствами с «Барселоной» до лета 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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