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«Челси» хотел подписать Хальстенберга свободным агентом, но игрок продлил контракт с «РБ Лейпцигом»

06 Июня 2022 • 15:51 Комментировать

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» Марсель Хальстенберг мог оказаться в лондонском «Челси». По информации от Sky Germany, футболист вёл переговоры с «синими» относительно трансфера на правах свободного агента.

По истечению некоторого времени, 30-летний Хальстенберг отказался от предложения «Челси» и решил заключить новый двухлетний контракт с «РБ Лейпцигом». В приглашении игрока был заинтересован тренер «синих» Томас Тухель.

Напомним, что «Челси» летом хочет приобрести игрока на позицию вингбека. Одним из вариантов является другой игрок из немецкой Бундеслиги – хорват Борне Соса, который защищает цвета «Штуттгарта».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Марсель Хальстенберг
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