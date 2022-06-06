«Тоттенхэм» требует от «Аякса» 30 миллионов евро за Бергвейна

Лондонский «Тоттенхэм» назвал цену на своего нападающего Стевена Бергвейна, которым активно интересуется амстердамский «Аякс». Согласно данным от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» оценивают футболиста сборной Нидерландов в 30 миллионов евро.

При этом отмечается, что Бергвейн не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте на следующий сезон. Клуб был бы не против избавиться от форварда, но при этом «шпоры» рассчитывают выручить за него хорошие деньги.

Бергвейн перешёл в «Тоттенхэм» зимой 2020 года из ПСВ Эйндховен. Игрок мог вернуться в чемпионат Нидерландов ещё полгода назад, но тогда сделка не состоялась.