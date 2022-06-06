Лондонский клуб поборется с «Манчестер Юнайтед» за Эриксена

Звезда датского футбола Кристиан Эриксен пользуется серьезным спросом среди английских клубов. Как стало известно Claret and Hugh, очередным претендентом на полузащитника стал лондонский «Вест Хэм».

Наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес является инициатором подписания 30-летнего исполнителя. По мнению тренера, Кристиан станет серьезным усилением для средней линии команды.

Во второй половине прошлого сезона Эриксен выступал за скромный «Брентфорд». Полузащитник принял участие в 11 поединках английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.