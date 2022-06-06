Гвардиола: «Силва – главная цель «Барселоны» на лето? Им будет очень сложно его заполучить»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарии насчёт возможного трансфера полузащитника Бернарду Силвы в каталонскую «Барселону». Испанский специалист отметил, что «сине-гранатовым» будет очень сложно осуществить этот переход.

«Силва – главная цель «Барселоны» на лето? Их ждёт очень тяжёлое время, им будет очень сложно его заполучить», – цитирует Гвардиолу итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Бернарду Силва прошлым летом хотел покинуть «Манчестер Сити» и отправиться в испанскую Ла Лигу. В трансфере игрока были заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Барселона», но в итоге португалец остался на «Этихаде».