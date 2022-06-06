«Интер» официально объявит о трансфере Мхитаряна в ближайшее время

Миланский «Интер» в ближайшее время должен официально объявить о трансфере полузащитника Генриха Мхитаряна из «Ромы». Напомним, что армянин отказался продлевать контракт с командой Жозе Моуринью и решил присоединиться к «нерадзурри».

Согласно журналисту Фабрицио Романо, официальное представление Мхитаряна в качестве футболиста «Интера» должно состояться уже в ближайшее время. Контракт будет подписан до 2024 года.

Напомним, что «Интер» также ведёт переговоры с Пауло Дибалой, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». Кроме того «нерадзурри» хотят подписать защитника «Торино» Глейсона Бремера.