Гвардиола провёл встречу с руководством «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провёл встречу с владельцем клуба шейхом Мансуром.

Кроме того, на встрече также присутствовал председатель совета директоров клуба Хальдон аль Мубарак. Все действующие лица обсудили прошедший сезон, а также поделились планами на следующий.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл чемпионат Англии и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Действующий контракт специалиста с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Хальдон аль Мубарак заявил, что рассчитывает на испанского специалиста, который возглавляет команду с 2016 года.