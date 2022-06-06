«Реал» попытается перехватить Жезуса у «Арсенала»

«Реал» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, руководство «королевского клуба» обратило внимание на бразильца после несостоявшихся переходов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

Ранее сообщалось, что форвард уже договорился об условиях контракта с лондонским «Арсеналом». Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 50 миллионов евро. Соглашение нападающего с «Манчестер Сити» истекает летом следующего года.

В минувшем сезоне Жезус провёл в составе «горожан» 41 матч, забив 13 голов и сделав 12 результативных передач.