«Ливерпуль» хочет заменить Мане Нуньесом

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес может заменить в «Ливерпуле» Садио Мане, который этим летом хочет уйти в мюнхенскую «Баварию». Согласно Liverpool Echo, уругваец является приоритетным кандидатом на замену 30-летнему Мане.

Напомним, что у Мане остаётся всего год по контракту с «Ливерпулем», а команда хотела бы выручить за его трансфер свыше 35 миллионов евро. В то же время лиссабонская «Бенфика» будет требовать за Нуньеса сумму в районе 70-80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нуньес дважды забивал «Ливерпулю» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый мяч уругваец забил на «Эштадиу да Луж», а второй – на «Энфилде».