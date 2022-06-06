«Тоттенхэм» не планирует подписывать Бэйла

Лондонский «Тоттенхэм» не планирует возвращать в свой состав полузащитника Гарета Бэйла, у которого закончился контракт с мадридским «Реалом». Об этом стало известно благодаря информации от The Telegraph.

Напомним, что Бэйл мог завершить карьеру, если бы сборная Уэльса не попала на чемпионат мира в Катаре. Тем не менее, вчера валлийцы обыграли в квалификации к турниру сборную Украины и смогли пробиться на чемпионат мира.

Таким образом игровая карьера Бэйла должна продлиться минимум ещё на один сезон. Ранее к игроку проявлял интерес валлийский «Кардифф», который выступает в английском Чемпионшипе.