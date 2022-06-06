У «Барселоны» нет денег на трансфер Рафиньи

Руководство «Барселоны» продолжает активные переговоры с английским «Лидсом» по поводу трансфера бразильского полузащитника Рафиньи Диаса.

По информации Sport.es, у каталонской команды нет денег для того, чтобы выплатить за 25-летнего бразильского футболиста требуемую сумму, так что боссы «сине-гранатовых» пытаются найти с «Лидсом» какой-то компромисс, который позволит завершить трансфер. Напомним, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Рафиньи в 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рафинья Диас провёл в английском чемпионате 35 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя ассистами.