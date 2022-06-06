Оуэн: «У Райса есть задатки Джеррарда»

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что у хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса есть задатки Стивена Джеррарда, который провёл почти всю игровую карьеру в «Ливерпуле», а ныне работает главным тренером «Астон Виллы».

«Райс показывает задатки Джеррарда. Он большой, очень сильный, отлично умеет распоряжаться мячом. Все эти качества присутствовали и у Стивена», – цитирует Оуэна издание Liverpool Echo.

Напомним, что Райс летом может покинуть «Вест Хэм». Англичанин четырежды отказался продлевать контракт с клубом. В его услугах заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».